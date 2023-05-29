Onur Buldu kızı Masal ile gezmelerde. "Nazardan çok korkuyoruz"

Ünlü oyuncu Onur Buldu, 2020'de öğretmen Duygu Kozoğlu ile evlenmişti. Çift, geçtiğimiz yıl haziran ayında kızları Masal'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

"MASALI'I ÇEKMEZSENİZ ÇOK MUTLU OLURUM"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Buldu ile Kozoğlu, Bebek'te objektiflere yansıdı. Güneşli havanın tadını çıkaran Onur Buldu, çocuğu Masal ile yakından ilgilendi.

Ünlü oyuncu, "Nazardan çok korkuyoruz. Masal'ı çekmezseniz çok mutlu olurum" diyerek, gazetecilere ricada bulundu.

Buldu, ardından muhabirlerin objektiflerine gülümseyerek oradan ayrıldı.



