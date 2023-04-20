Pek çok ünlü isim gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki depremzedelerin yardımına koşan ve deprem bölgesinden yaptığı paylaşımlarla buradaki ihtiyaçların geniş kitleler tarafından duyulmasına çalışan oyuncu Onur Buldu, bu defa takipçilerine ailesine dair bir paylaşımla merhaba dedi.

Başarılı oyuncu, Duygu Kozoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Masal'la keyifli vakit geçirirken çekilmiş bir karesini Instagram hesabı üzerinden sevenleriyle paylaştı.

Onur Buldu, neredeyse bir yaşına basmak üzere olan kızıyla birlikte olan karesine kısa sürede binlerce yorum aldı.

Buldu'nun bu karesine Güldür Güldür ekibinden arkadaşları da yorumda bulunmayı ihmal etmedi.