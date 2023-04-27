Onur Buldu'nun partneri belli oldu. Güldür Güldür'den ayrılmıştı

Fabrika Yapım'ın TRT 1 için çekeceği kod adı "Eski Yeni" olan dizinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dizide Ferdi karakterine hayat verecek Onur Buldu’nun partneri de belli oldu.

Onur Buldu'nun partneri belli oldu. Güldür Güldür'den ayrılmıştı

Onur Buldu’nun yeni projesi belli olmuş ve başarılı oyuncu Fabrika Yapım’ın TRT 1 için çekeceği kod adı “Eski Yeni” olan dizisiyle anlaşmıştı.

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Baykut Badem’in yazdığı, Sadullah Celen’in ise yöneteceği dizinin cast direktörlüğünü Yelda Gürkan yapıyor. Mayıs ayının ikinci haftası sete çıkması beklenen dizide “Ferdi” rolüne hayat verecek olan Onur Buldu’nun partneri de belli oldu.

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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Başarılı oyuncu Aycan Koptur kod adı “Eski Yeni” olan dizinin kadrosuna dahil oldu.

Geleneklerine ve birbirlerine bağlı, orta halli, geniş bir aileyi merkezine alan Eski Yeni, renkli hikâyesiyle aile kurumunun önemine işaret edecek. Haziran ayında yayında olması beklenen dizi Kore yapımı “One Again” dizisinden uyarlandı.

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