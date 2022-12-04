Onur Buldu eşinden gelen yoruma iltifatta bulundu. Kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı

Programdan ayrıldıktan sonra takipçileriyle olan etkileşimini koparmamak adına sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmaya devam eden oyuncu Onur Buldu. Zaman zaman özel hayatına dair kareleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Instagram üzerinden 471 bin kişiye seslenme fırsatı bulan Onur Buldu hesabından son olarak eşinin çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Duygu Kozoğlu Buldu'nun kendisini uyuduğu sırada çektiği ve kucağında da kedisinin olduğu bir kareyi "Koruyucu meleğim" notuyla paylaşan başarılı oyuncu fotoğrafı çekenin eşi olduğunu belirtmeyi de ihmal etmedi.

YORUMLAR KISMINDA İLTİFATTA BULUNDU

Onur Buldu'nun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, bu kareye yorum bırakanlardan biri de Onur Buldu'nun eşi Duygu Kozoğlu Buldu oldu. Genç kadın eşinin paylaşımına atfen "Ben de seni çok seviyorum canım kedimiz" yazdı.

Bunun üzerine Onur Buldu "Ben en çok seni seviyorum ama değerli eşim" yanıtını verdi. Bunun karşılığında da Duygu Kozoğlu Buldu eşinin yorumuna kalp emojisi ile yanıt verdi.