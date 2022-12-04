4 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Onur Buldu eşinden gelen yoruma iltifatta bulundu. Kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı

Onur Buldu eşinden gelen yoruma iltifatta bulundu. Kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı

Güldür Güldür programından ayrılan ve sonrasında farklı projelerle sevenlerinin karşısına çıkan Onur Buldu, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf üzerinden eşine iltifatta bulundu.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 01:54
Takip Et

Güldür Güldür programından ayrılan Onur Buldu paylaştığı fotoğrafa yorum yapan eşine iltifatta bulundu

Onur Buldu eşinden gelen yoruma iltifatta bulundu. Kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı
+
Aa
-

Programdan ayrıldıktan sonra takipçileriyle olan etkileşimini koparmamak adına sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmaya devam eden oyuncu Onur Buldu. Zaman zaman özel hayatına dair kareleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Instagram üzerinden 471 bin kişiye seslenme fırsatı bulan Onur Buldu hesabından son olarak eşinin çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Duygu Kozoğlu Buldu'nun kendisini uyuduğu sırada çektiği ve kucağında da kedisinin olduğu bir kareyi "Koruyucu meleğim" notuyla paylaşan başarılı oyuncu fotoğrafı çekenin eşi olduğunu belirtmeyi de ihmal etmedi.

YORUMLAR KISMINDA İLTİFATTA BULUNDU

Onur Buldu'nun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, bu kareye yorum bırakanlardan biri de Onur Buldu'nun eşi Duygu Kozoğlu Buldu oldu. Genç kadın eşinin paylaşımına atfen "Ben de seni çok seviyorum canım kedimiz" yazdı. 

Bunun üzerine Onur Buldu "Ben en çok seni seviyorum ama değerli eşim" yanıtını verdi. Bunun karşılığında da Duygu Kozoğlu Buldu eşinin yorumuna kalp emojisi ile yanıt verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
1
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Motorine zam 
2
﻿Motorine zam 
﻿Motorine zam 
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
3
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
4
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
5
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
6
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
7
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Arnavutköy'de eşine kızıp kirada kaldığı evi iki kez yaktı
﻿Arnavutköy'de eşine kızıp kirada kaldığı evi iki kez yaktı
﻿Arnavutköy'de eşine kızıp kirada kaldığı evi iki kez yaktı
﻿TEM’de virajı alamayan kağıt yüklü tır devrildi
﻿TEM’de virajı alamayan kağıt yüklü tır devrildi
﻿TEM’de virajı alamayan kağıt yüklü tır devrildi
﻿Niğde’de yalnız yaşayan yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
﻿Niğde’de yalnız yaşayan yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
﻿Niğde’de yalnız yaşayan yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
﻿Virajı alamayan kağıt yüklü tır devrildi
﻿Virajı alamayan kağıt yüklü tır devrildi
﻿Virajı alamayan kağıt yüklü tır devrildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.