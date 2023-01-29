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Fenerbahçe'nin yeni transferi uçağın içinden fotoğraf paylaştı

Fenerbahçe'nin Oosterwolde'nin transferi için İtalyan ekibi Parma ile görüşmelere başlandığını duyurmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Hollandalı yıldız uçağın içinden bir fotoğraf paylaştı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 14:20
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Oosterwolde, Fenerbahçe için yola çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi uçağın içinden fotoğraf paylaştı
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." denildi.
BU AKŞAM İSTANBUL'DA
Sarı-lacivertlilerin yeni sol beki Jayden Oosterwolde, pazar günü İstanbul'da olacak. Uçaktan paylaşım yapan Hollandalı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Parma'da yıllık 200 bin Euro kazanan Hollandalı sol bek Fenerbahçe'de yılda 800 bin Euro kazanacak. Fenerbahçe, İtalyan ekibine bonservis bedeli olarak 7,5 milyon euro ödeyecek.
21 yaşında ve 1.89 boyunda olan Jayden Oosterwolde sol bek dışında sol stoper de oynayabiliyor. Uzun boyuna rağmen çabukluğu ve tekniği ile göz dolduruyor.
LİSTEDE YER ALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen kurala göre kulüpler, 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, 14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayıp A takım listesine yazabiliyor.
Oosterwolde 26 Nisan 2001 doğumlu olduğu için Süper Lig'de hemen oynayabilecek. F.Bahçe'nin bu oyuncuda ısrar etmesinin bir başka sebebi ise gelecek vadeden bir futbolcu olması.

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