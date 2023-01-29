29 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Oosterwolde İstanbul'a geldi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 18:36
Takip Et

Fenerbahçe'nin yeni transferinden ilk açıklama

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
+
Aa
-

Fenerbahçe'nin, transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Jayden Quinn Oosterwolde, İstanbul'a geldi.

Amsterdam'dan İstanbul'a gelen Oosterwolde'yi havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı.

İtalyan ekibi Parma'da oynayan Hollandalı oyuncu, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
1
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿15 yaş ve üzeri arabası olanlar için flaş talep
2
﻿15 yaş ve üzeri arabası olanlar için flaş talep
﻿15 yaş ve üzeri arabası olanlar için flaş talep
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
3
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
4
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
5
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
6
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
7
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Tarım Bakanı Kirişci: Yusufeli Barajı'nın toplam maliyeti 34 milyar TL
﻿Tarım Bakanı Kirişci: Yusufeli Barajı'nın toplam maliyeti 34 milyar TL
﻿Tarım Bakanı Kirişci: Yusufeli Barajı'nın toplam maliyeti 34 milyar TL
﻿MSB'den ‘29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü’ paylaşımı
﻿MSB'den ‘29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü’ paylaşımı
﻿MSB'den ‘29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü’ paylaşımı
﻿TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
﻿TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
﻿TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
﻿Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
﻿Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
﻿Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.