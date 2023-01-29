Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin, transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Jayden Quinn Oosterwolde, İstanbul'a geldi.

Amsterdam'dan İstanbul'a gelen Oosterwolde'yi havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı.

İtalyan ekibi Parma'da oynayan Hollandalı oyuncu, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.