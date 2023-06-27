Operasyona çıkan asker Şırnak dağlarında taşlardaki Türkleri paylaştı. İşte Anadolu’nun Türklüğünün bir kanıtı daha

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü gündem oldu. Türk askerinin Şırnak dağlarında operasyona çıktığı sırada çektiği fotoğrafın, tarihin seyri açısından çok önemli olduğu bildirildi.

Şırnak dağlarında taşa kazınan sembollerin, Türklerin Anadolu’daki varlığının çok eskiye dayandığının göstergesi oldu.

TAŞTAKİ TÜRKLER VE SERVET SOMUNCUOĞLU

Güdül kaya resimlerinin de kaşifi olan Servet Somuncuoğlu'nun kaybı başta Türkoloji dünyası olmak üzere toplumun her kademesinde büyük üzüntüye yol açmıştı. Ömrünü Türklüğe adayan Servet Somuncuoğlu'nu Türk milleti unutmamış ve ardından ağıtlar yakmış, şiirler yazmış, çeşitli etkinlikler düzenlemişti.

Kırgızistan'daki Saymalıtaş'tan Azerbaycan'daki Gobustan'a, Kazakistan Tamgalısay'dan Rusya'daki Lena Kaya resimlerine. Türk milletinin ayağını bastığı hemen her yerde karşımızdalar.

Hepsi bulundukları bölgelerin en yüksek yerlerinde. Hepsi dua-dilek, şükür, yuğ, kurban alanı. Çoğunun çevresinde kurganlar var. Hepsinde Türklere ait kaya resim motiflerini, yazıtları görebiliyoruz.

Söz konusu kaya resimlerinin Anadolu coğrafyasında da birçok örneği vardır. Kars Kağızman Camuşlu Köyü, Erzurum Karayazı Cunni Mağarası, Ordu Mesudiye Esatlı Köyü''nde bulunanlar ve daha niceleri.

Türk kaya resimlerinin Anadolu coğrafyasındaki en önemli temsilcisi ise Ankara''nın Güdül ilçesine bağlı Salihler Köyü kırsalında olanlarıdır.

TÜRK TARİHİNİN BİLİNMEYENLERİNİ AYDINLATACAK KEŞİF GÜDÜL KAYA RESİMLERİ

Kamuoyu ilk olarak 2011'de bu kaya resimlerinin keşfedildiğinden haberdar oluyordu. Bölgenin kaşifi ise ömrünü Türk kaya resimlerine adamış cennetmekan Servet Somuncuoğlu idi.

Türk coğrafyalarında kaya resimlerinin peşine düşen ve bizlere sunan Servet Somuncuoğlu bu defa Anadolu'nun tam ortasında çıkartıyordu kaya resimlerini karşımıza. Ortaya da ''Damgaların Göçü'' adlı bir belgesel ve ''Damgaların Göçü-Kurgan'' adlı bir albüm-kitap koyuyordu.

Salihler'deki Türk kaya resimlerini Servet Somuncuoğlu'na haber eden Cemil Söylemezoğlu şöyle anlatıyor bu keşif sürecini ''Damgaların Göçü'' adlı belgeselde:

"Ben dağlarda çok gezerim. Bu kaya resimlerini gördüm fakat ne işe yaradığını, kime ait olduğunu bilmiyordum. Bir gün köyümüzde televizyon seyrederken Karlı Dağlardaki Sır programını… Baktım ki bu, buna benzer resimlerin bizim köydeki resimlerin aynısı olduğunu -aşağı yukarı- fark ettim. Daha sonra bu programın yapımcısı ve yönetmeni Servet Somuncuoğlu'nu haber verdim. İrtibatlaştık, köyümüze geldi. Bu resimleri inceledi. Baktı ki bu resimlerin Orta Asya'daki resimlerin aynısı olduğunu söyledi."