Oppo Reno 8T 5G’nin özellikleri sızdırıldı

Telefon markası Oppo, Mayıs ayında yaptığı bir etkinlikle Reno 8 serisini tanıtmıştı. Oppo Reno 8T adlı modelini Hindistan ve globalde tanıtmak için hazırlanıyor.

Akıllı telefonun teknik özellikleri belli oldu.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Reno 8T 5G, gücünü 6nm sürecinden geçen Snapdragon 695 işlemcisinden alacak. İşlemci; iki adet 2.2 GHz hızında Cortex A-78 ve altı adet 1.7 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. Grafik birimi ise Adreno 619’la sağlanıyor.

Oppo Reno 8T; 6,67 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızında OLED ekranla görücüye çıkacak. Akıllı telefonun arka panelinde 108 Megapiksel ana olmak üzere üçlü kamera kurulumu yer alacak. Ön tarafta ise bir adet 32 Megapiksel özçekim kamerası bekleniyor.

67W şarjla desteklenecek akıllı telefon, 4.800 mAh batarya ile tanıtılacak. Oppo Reno 8T 5G yazılım bakımından Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile kutudan çıkacak. Tüm teknik özellikler dışında Oppo Reno 8T için fiyat etiketi hakkında herhangi bir bilgi söz konusu değil. Tasarım konusunda ise detaylar henüz bilinmiyor.