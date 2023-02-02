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Oppo Reno 8T'nin tanıtımı yapıldı. İşte fiyatı ve teknik özellikleri

Oppo'nun ilerleyen günlerde piyasaya sürmesinin beklendiği cihazı için bugün bir etkinlikle tanıtıldığı ortaya çıktı. Oppo Reno 8T'nin fiyatı ve özellikleri belli oldu.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 14:56
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Oppo Reno 8T'nin fiyatı ve özellikleri belli oldu

Oppo Reno 8T'nin tanıtımı yapıldı. İşte fiyatı ve teknik özellikleri
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8 Şubat’ta tanıtılacağını söylenen Oppo Reno 8T’nin bugün yapılan bir etkinlikle tanıtımı gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

ShiftDelete.net’te belirtilen habere göre; Cihaz, birçok bölgede 5G versiyonu ile gelecekken bazı pazarlarda sadece 4G’li versiyonlarını satışa sunulacak.

OPPO RENO 8T’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Yeni Oppo modelinin 5G versiyonu, 6.7”, FullHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızıma sahip AMOLED ekrana sahip olarak ifade edildi. Ön panel Gorilla Glass 5 ile çıktı. Ayrıca 4G modelinde sol üst köşeye çekilmiş, 5G versiyonunda ortalanmış 32 Megapiksellik özçekim kamerası yer alıyor. Arka panelde ise üçlü bir kamera dizilimi bulunuyor.

Arka taraftaki 108 Megapiksellik kameraya 2 megapiksellik iki adet derinlik sensörü ve makro kamera eşlik ediyor. Ayrıca ana kameranın etrafında özelleştirilebilen halka şeklinde bildirim ışığı da bulunuyor. Cihaz, kutudan Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile çıkacak.

OPPO RENO 8T 5G ÖZELLİKLERİ

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