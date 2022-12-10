Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak

Hbs Araştırma şirketinin Burdur'da 7-8 Aralık tarihlerinde bin 300 seçmenle gerçekleştirildiği anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre Cumhur İttifakı 18 puan kaybederken İYİ Parti'nin yükselişi dikkat çekiyor.



İşte araştırmadan çıkan sonuçlar:



AKP: Yüzde 30,2

2018 genel seçimlerinde AKP ilde yüzde 43,1 oy aldı.



CHP: Yüzde 21,3

2018 seçimlerinde CHP Burdur'da yüzde 20,2 oy almıştı.



İYİ Parti: Yüzde 26,5

İYİ Parti 2018 genel seçimlerinde Burdur'da yüzde 19,9 oy aldı.



MHP: Yüzde 7,1

MHP 2018 genel seçimlerinde ilde yüzde 12,5 oranında oy aldı.



HDP: Yüzde 1,3

HDP bir önceki seçimde Burdur'da yüzde 1,9 oy aldı.



KARARSIZ SEÇMEN YÜZDE 10

Burdur'da diğer partilere oy vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 3,6; kararsız seçmen oranı ise yüzde 10 olarak ölçüldü.



2018'DEN FARKLI BİR SENARYO VAR

2018 seçimlerinde AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, Burdur'da yüzde 55,6 oy aldı. İYİ Parti ve CHP'nin oluşturduğu Millet İtffakı ise 2018 seçimlerinde kentte yüzde 41,7 oy aldı.



Ankete göre Millet İttifakı'nın Burdur'daki oy oranı yüzde 47,8'e yükseldi, Cumhur İttifakı'nın Burdur'daki oy oranı ise yüzde 37,9'a düştü.

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