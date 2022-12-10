10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak

Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak

2023 seçimlerine az bir süre kala anket şirketleri yeni araştırmalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Burdur’da yapılan bir anket, kentte yaşanan değişimi gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 12:07
Takip Et

AKP ve MHP bu anketle sarsılacak. Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime

Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
+
Aa
-

Hbs Araştırma şirketinin Burdur'da 7-8 Aralık tarihlerinde bin 300 seçmenle gerçekleştirildiği anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre Cumhur İttifakı 18 puan kaybederken İYİ Parti'nin yükselişi dikkat çekiyor.

İşte araştırmadan çıkan sonuçlar:

AKP: Yüzde 30,2
2018 genel seçimlerinde AKP ilde yüzde 43,1 oy aldı.

CHP: Yüzde 21,3
2018 seçimlerinde CHP Burdur'da yüzde 20,2 oy almıştı.

İYİ Parti: Yüzde 26,5
İYİ Parti 2018 genel seçimlerinde Burdur'da yüzde 19,9 oy aldı.

MHP: Yüzde 7,1
MHP 2018 genel seçimlerinde ilde yüzde 12,5 oranında oy aldı.

HDP: Yüzde 1,3
HDP bir önceki seçimde Burdur'da yüzde 1,9 oy aldı.

KARARSIZ SEÇMEN YÜZDE 10
Burdur'da diğer partilere oy vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 3,6; kararsız seçmen oranı ise yüzde 10 olarak ölçüldü.

2018'DEN FARKLI BİR SENARYO VAR
2018 seçimlerinde AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, Burdur'da yüzde 55,6 oy aldı. İYİ Parti ve CHP'nin oluşturduğu Millet İtffakı ise 2018 seçimlerinde kentte yüzde 41,7 oy aldı.

Ankete göre Millet İttifakı'nın Burdur'daki oy oranı yüzde 47,8'e yükseldi, Cumhur İttifakı'nın Burdur'daki oy oranı ise yüzde 37,9'a düştü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yurtsever Devrimci
10.12.2022 12:21
MHP diye bir parti mi var ki.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
1
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
2
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
3
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
4
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
5
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
6
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
7
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿FETÖ emniyet mahrem soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
﻿FETÖ emniyet mahrem soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
﻿FETÖ emniyet mahrem soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
﻿İstanbul'da kumar operasyonu 92 gözaltı
﻿İstanbul'da kumar operasyonu 92 gözaltı
﻿İstanbul'da kumar operasyonu 92 gözaltı
﻿Pendik Limanı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü
﻿Pendik Limanı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü
﻿Pendik Limanı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü
﻿Çocukların sesine kızdı, komşusuna kurşun yağdırdı
﻿Çocukların sesine kızdı, komşusuna kurşun yağdırdı
﻿Çocukların sesine kızdı, komşusuna kurşun yağdırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.