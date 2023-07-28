Ordu’da denize giriş yasaklandı

Ordu Valiliği’nden yapılan uyarıda, meteorolojik verilere göre rüzgarın bugün (28 Temmuz) denizlerimizde 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Uyarıda, “Denizde rüzgar ile oluşan dalgalar ve sahillerdeki rip akıntısı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı ilimiz genelinde denize girmek 28 Temmuz 2023 günü 1 gün süreyle yasaklanmıştır. İlgililere ve vatandaşlarımıza önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.