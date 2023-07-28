Ordu’da denize giriş yasaklandı

Ordu’da rip akıntısı tehlikesi nedeniyle valilik tarafından denize girişleri 1 günlüğüne yasaklandı.

KAYNAK: İHA
Ordu’da denize giriş yasaklandı

Ordu Valiliği’nden yapılan uyarıda, meteorolojik verilere göre rüzgarın bugün (28 Temmuz) denizlerimizde 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Uyarıda, “Denizde rüzgar ile oluşan dalgalar ve sahillerdeki rip akıntısı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı ilimiz genelinde denize girmek 28 Temmuz 2023 günü 1 gün süreyle yasaklanmıştır. İlgililere ve vatandaşlarımıza önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Öne Çıkanlar
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Son Haberler
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Umut Meraş'a talip çıktı Spor
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Umut Meraş'a talip çıktı
Büyükekşi'den EURO 2032 sözleri: Türkiye için bir milat olacak Spor
Büyükekşi'den EURO 2032 sözleri: Türkiye için bir milat olacak
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı? Yazarlar
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Beni zıvanadan çıkartma lafındaki zıvana ne demektir? Güncel
Beni zıvanadan çıkartma lafındaki zıvana ne demektir?
Bankamatikleri kandıran kalpazan yakalandı Güncel
Bankamatikleri kandıran kalpazan yakalandı
Doksuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e yükseldi Dünya
Doksuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
Uludağ'da orman yangını Güncel
Uludağ'da orman yangını