Organize suç örgütüne operasyon: Şifreli konuşmalar ortaya çıktı

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ve Çekmeköy ilçeleri başta olmak üzere çeşitli ilçelerde 'Nitelikli yağma', 'Canlı hayvan dolandırıcılığı', 'Tefecilik', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silah ticareti', 'Silah zoruyla çek/senet imzalatma', 'Kasten yaralama' gibi 52 farklı eylem gerçekleştiren suç örgütüne yönelik inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda liderliğini Muhammet Kartay’ın yaptığı suç örgütünün, silah zoruyla kişileri alıkoyma ve silah zoruyla senet imzalatma eylemlerini tanımlamak için ‘Masayı kurduk’, eylemlerini gerçekleştirdikten sonra ise ‘Operasyonu yaptık, payımız dağıtıldı’ şeklinde şifreli konuştukları belirlendi. Ekipler, suç örgütü üyelerinin tespit edilmesi için yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelilere yönelik İstanbul merkez olmak üzere Sivas, Kars, Kocaeli, Samsun, İzmir, Afyonkarahisar ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

HAYVANCILIK YAPANLARI DA HEDEF ALMIŞLAR

Şüphelilerin şans ve bahis oyunları oynayan kişileri ağlarına düşürerek, tefecilik yöntemiyle borçlandırdıkları, mağdurlara yüksek meblağlı, boş senetler imzalattıkları, borçlarını ödeyemeyen kişilerden tehdit, cebir ve şiddet yoluyla yüksek meblağlarda para aldıkları, böylece çok sayıda kişiyi borçlandırdıkları tespit edildi. Hayvan yetiştiricilerini de hedef alan örgüt mensuplarının mağdurlara ait canlı hayvanları dolandırıcılık yöntemiyle ele geçirerek, üçüncü şahıslara sattıkları ve nakliyesini yaptıkları hayvanları ellerinden çıkarana kadar takipten kurtulmak adına her gece başka bir ahıra sevk ettikleri de saptandı.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ DAHİL 51 KİŞİ YAKALANDI

6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından yapılan operasyonda örgüt lideri Muhammet Kartay’ın da aralarında bulunduğu toplam 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 7 şarjör, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 150 adet çeşitli çap ve ebatlarda mermi, 4 kama, 172 gram kokain, 193 gram ecstasy hap, hassas terazi, 80 bin 450 lira değerinde 4 adet senet ve 975 bin lira değerinde 9 adet çek ele geçirildi.

(Kaynak: DHA)