Rasim Ozan Kütahyalı Hürriyet'e yaptıkları operasyonu TV100 canlı yayınında itiraf etti. Bu adam yargılanıp Silivri otobüsüne binmeli

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, tv100 kanalında Cengiz Semercioğlu ve Ertuğrul Özkök'ün sorularını yanıtladı.

Ertuğrul Özkök'ün, "Bizi hapse attırmaya uğraştınız mı?" sorusuna yanıt veren Rasim Ozan Kütahyalı, "Star gazetesinde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık, o bendim. Orada temel gayemiz senin üzerine oynadık başta, Zafer Mutlu’da vardı. İhtilalci bir çabaydı o esas amaç hapis değildi, bir korku uyandırmaydı" diye konuştu.

Kütahyalı şu ifadeleri kullandı:

"Sen genel yayın yönetmeniydin. hatta yetmedi Taraf’ta. Bak ben ilk defa söylüyorum. Star gazetesinde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık. O bendim. Orada da temel gayemiz yine senin üzerine, başka arkadaşlar da var da onlar şimdi muhalif olduğu için şimdi onları şey yapmayalım. Çünkü muhalif olduğu için daha zor yani onların üzerine giderler falan. Orada da amacımız Hürriyet'ti. Senin üzerine oynadık başta. Zafer Mutlu da vardı. Eski dönemin aktörleriyle... Şimdi bir ihtilalci bir çabaydı o, bir devrimci çabaydı. Ve orada tabii esas amaç hapis değildi. O bir hani nedir? Böyle durumlarda… Bir korku uyandırma.

Yani bugün baktığımda hani Osmanlıca bir tabir söyleyeyim kem aletle biz kemalet arıyoruz. Yani bunlar yanlış, ya bunlar başka şey yöntemler. Yani insanın üzerine çünkü başka türlü o bariyer yıkılmıyor. Hürriyet orada duruyor. Aydın Doğan da bunun bir sembolüydü."

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Star’ın internet sitesinde yer almayan köşe yazılarına başka internet sitelerinden ulaşılabiliyor.

Yazıların odağında Kütahyalı’nın bahsettiği gibi Hürriyet ve gazetenin o dönemki yöneticileri yer alıyor.

Bir yazıda, “…İkitelli medyası, özellikle Özkök yönetimindeki Hürriyet gazetesi Ahmet Kaya’ya bu ülkeyi dar etti. Kaya, bu ülkeden kovuldu. Yalan belgeler ve haberler bahane gösterilerek bir sürü ceza aldı. Ama hâlâ İkitelli bir yerden aldığı emirle yayına devam ediyordu...En sonunda bütün bu linç operasyonuna Ahmet Kaya’nın kalbi dayanmadı...16 Kasım 2000 günü Kaya vefat etti...” deniliyor.

Başka bir yazıda ise, “…Latif Demirci Hürriyet’te ‘Yandaşmatik’ diye bir karikatür yayınladı. Hiçbir özelliği bulunmayan gazeteciler, sırf yandaş oldukları gerekçesiyle TRT’den maaş alıyorlarmış…” ifadeleri kullanılıyor.