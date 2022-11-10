Nagehan Alçı önce paylaştı sonra özür diledi. Apar topar sildi. Bütün kaptanlar böyle bir dönüşe hayran kaldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç İTO seçimlerinin birinci aşamasını oluşturan meslek komiteleri ve meclis üyesi seçim sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından "195 meclis üyesiyle açık ara kazandık" açıklamasında bulundu.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İTO'daki seçimi CHP'nin kazanacağını belirterek, "İstanbul Ticaret Odası'nda zafer CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun diyebiliriz. Buradan dönüş imkansız. Arada çok büyük fark var. CHP örgütü resmen sandıkları patlattı. İTO'da Şekib Avdagiç yönetimi yani AK Parti büyük bir hezimet yaşıyor" dedi.

“HİÇ BU KONUYA GİRMEMELİYDİM”

Yaptığı paylaşımı silen Nagehan Alçı yeniden açıklama yaptı. Şu ifadeleri kullandı:

"Tüm okurlarımdan özür diliyorum. Ticaret alemi gibi bilmediğim bir dünya hakkında kimden bilgi gelirse gelsin yazmamalıydım. İnsan bilmediği konuya girmemeli. İTO’nun eski başkanı İbrahim Çağlar’a yakın ve de koyu AK Partili olan bir çevreden aldığım bilgiler yanlışmış maalesef.

Siyaset dünyasına ne kadar hakimsem ticaret dünyasına o kadar uzak bir insanım. Hiç bu konuya girmemeliydim. Yeniden herkesten özür diliyorum. Habercilik şehvetiyle bana gelen bilgiyi doğru zannettim. Şekib Avdagiç-İbrahim Çağlar olayını da hiç bilmiyordum…"