Nagehan Alçı Mahir Ünal istifa edince Atatürkçüleri inceden hedef gösterdi. Zafer Arapkirli, O vagona hepinizi bindireceğiz dedi

Cumhuriyeti ve Türkçeyi hedef alan AKP Başkanvekili Mahir Ünal, gördüğü tepkiler sonucunda görevinden istifa etmişti. Nagehan Alçı ise, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Atatürkçüleri tebrik ediyorum" diyerek, "Resmî devlet ideolojisi hala Atatürkçülük…Bunun yanına AK Parti biraz İslami ton ve muhafazakarlık sosu ekledi o kadar…" ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı'nın sosyal medya paylaşımına gazeteci Zafer Arapkirli'den bomba yorum geldi. Arapkirli, Alçı'ya verdiği yanıtta, "Haklısın. Durun daha. O vagona hepinizi bindireceğiz" dedi.

Nagehan Alçı, "Tüm Atatürkçüleri tebrik ediyorum…Mahir Ünal’ı görevden aldırmayı başardılar… Atatürkçülük bu ülkede ezeli ve ebedi iktidar olduğunu ispatlamıştır. Resmî devlet ideolojisi hala Atatürkçülük…Bunun yanına AK Parti biraz İslami ton ve muhafazakarlık sosu ekledi o kadar…" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Zafer Arapkirli de Alçı ile böyle dalga geçti:

"RAHATSIZLIK ÇOK YAYGIN…

'Damn it!..' diyor ablam.

Haklısın.

Durun daha.

O vagona hepinizi bindireceğiz!"