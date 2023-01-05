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  • Orhan Uğuroğlu Anayasa Mahkemesi'ne 14 generalin 515 gündür bekleyen yaşam hakkını sordu

Orhan Uğuroğlu Anayasa Mahkemesi'ne 14 generalin 515 gündür bekleyen yaşam hakkını sordu

Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anayasa Mahkemesi'nde 515 gündür cezaevinde olan 14 generalin yaşam hakkını sordu.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 17:00
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Orhan Uğuroğlu Anayasa Mahkemesi'ne böyle sordu: 14 generalin yaşam hakkı neden 15 gündür bekliyor

Orhan Uğuroğlu Anayasa Mahkemesi'ne 14 generalin 515 gündür bekleyen yaşam hakkını sordu
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Yeniçağ Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabıdnan yaptığı paylaşımda, 14 Generalin yaşam hakkının 515 gündür beklemesini gündeme getirdi.

Orhan Uğuroğlu, "İnsanlar ölüyor uyuyor musunuz?" diye sordu.

Uğuroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesinden siyasi karar:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP’nin hazine yardımını bloke konulması talebini;

15 gün sonra kabul etti

15 Anayasa Mahkemesi üyesine soruyorum:

14 Generalin yaşam hakkı 515 gündür neden bekliyor?

İNSANLAR ÖLÜYORLAR UYUYOR MUSUNUZ?"

NE OLMUŞTU?

28 Şubat davası kapsamında “hükümeti cebren vazife görmekten men” suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadığı, aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 isim, Ağustos 2021’de cezaevine gönderilmişti.

Geçtiğimiz günlerde emekli Korgeneral Vural Avar, FETÖ iddianamesiyle girdiği ceza evinde hayatını kaybetmişti.

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Kamil
5.01.2023 17:40
Rahip bronson abd istedi diye serbest kaldı. Türk vatandaşları silivri de ölüyor,  
 
SS
5.01.2023 17:32
KUL HAKKININ YENİLMESİNİ YÜCE ALLAHIN AFFETMEDİĞİ TEK SUÇTUR İLGİLİLERE DUYURULUR BİLMEYEN ÖGRENSİN!  
 
Hamit Seki
5.01.2023 17:11
Cumhurbaşkanı ve iktidar yargıyı Adalete değil de kendilerine hizmet eder duruma getirince böyle oluyor işte. Adalet sahipsiz kalıyor ve hizmetkarları el pençe emir bekliyor. Adalet yok Aidiyet var  
 
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