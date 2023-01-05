Orhan Uğuroğlu Anayasa Mahkemesi'ne 14 generalin 515 gündür bekleyen yaşam hakkını sordu

Yeniçağ Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabıdnan yaptığı paylaşımda, 14 Generalin yaşam hakkının 515 gündür beklemesini gündeme getirdi.

Orhan Uğuroğlu, "İnsanlar ölüyor uyuyor musunuz?" diye sordu.

Uğuroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesinden siyasi karar:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP’nin hazine yardımını bloke konulması talebini;

15 gün sonra kabul etti

15 Anayasa Mahkemesi üyesine soruyorum:

14 Generalin yaşam hakkı 515 gündür neden bekliyor?

İNSANLAR ÖLÜYORLAR UYUYOR MUSUNUZ?"

NE OLMUŞTU?

28 Şubat davası kapsamında “hükümeti cebren vazife görmekten men” suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadığı, aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 isim, Ağustos 2021’de cezaevine gönderilmişti.

Geçtiğimiz günlerde emekli Korgeneral Vural Avar, FETÖ iddianamesiyle girdiği ceza evinde hayatını kaybetmişti.