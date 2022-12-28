﻿İmamoğlu’nu hukuka uymamakla suçlayanlar FETÖ’cü kardeşi olanları yardımcı atıyor

AKP İstanbul’u kaybetmenin acısını seçimi kaybetmelerinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen halen yaşıyor.

İlk seçimi kaybettiklerinde İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iptal ettiler. İkinci seçimde ise, mağdur ettikleri İmamoğlu 800 bin oy farkla seçildi bu sefer.

Bizim toplumun yapısı budur. Nerede bir ezilmiş, mağdur edilmiş vardır tutar elinden kaldırır ki bunu en iyi bilenler de bu kararı uygulayanlar aslında.

İmamoğlu’nu demokratik yollardan deviremeyeceğini anlayan AKP, bu sefer de antidemokratik yollara başvurmaktan geri kalmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “ahmak” lafını geri iade eden İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyaset yasağı kararı çıkartıldı antihukuksal bir şekilde.

Davada ceza kararı çıkarmayan ilk hakim Samsun’a sürülmüştü hatırlarsınız hepiniz.

AKP’nin 2019 seçimlerinden sonra ikinci kez mağdur ettiği İmamoğlu, eski rüzgarını elde ederek öyle bir çıktı ki ortaya, genel seçim atmosferini aratmayan 2019 yerel seçimlerine dönüş yaptı adeta.

İmamoğlu mağdur edildikçe büyüdü, büyüdükçe mağdur edildi.

AKP, İmamoğlu’nun kaybetmeye başladığı ve tekrar elde ettiği rüzgarı daha da büyütmek istercesine bu sefer de İBB’ye terör soruşturması açtı.

Ne deniyor müfettiş raporunda?

İBB terörle iltisaklı kişilere iş veriyor deniliyor.

Başka ne deniyor raporda?

Güvenlik soruşturmaları ve arşiv kayıtlarına bakılmadan PKK’lılara İBB’de iş verildi deniliyor.

Bugün İmamoğlu bu konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Ve tüm detayları belgeleriyle basın mensuplarıyla paylaştı.

İBB’nin atama başkanı Mevlüt Uysal ve vekaleten İBB Başkanı görevini yürüten vali Ali Yerlikaya döneminde ARŞİV KAYITLARI ve ADLİ SİCİL KAYITLARI olmasına rağmen silahlı terör örgütü ve Atatürk’e hakaret gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunanların nasıl İBB ve iştiraklerine atandığını gözler önüne serdi.

Burada şu detay önem arz ediyor. ADLİ SİCİL KAYDI ve ARŞİV KAYITLARI BULUNMASINA RAĞMEN.

Yani bu kişiler hakkında güvenlik soruşturmaları yapılmış, suçlu oldukları biline biline İBB’de işe alınmışlar. Ancak İmamoğlu, seçimi kazandıktan sonra şahıslarla iş akitleri feshedilmiş.

Peki İmamoğlu’nu neyle suçluyorlar. Güvenlik soruşturması ve arşiv kaydı araştırması yapmamakla.

Yahu adam ikinci kez mazbatayı aldıktan 5 ay sonra Anayasa Mahkemesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmayı yasal bulmayarak kaldırmış.

Bu ülkenin en yüksek yargı makamı olan Anayasa Mahkemesi kararını hiçe sayıp İmamoğlu, güvenlik soruşturması ve arşiv kaydı araştırması yapmadığı için suçlu diyor AKP.

Halbuki resmi olarak da her şey ortada İBB Kasım 2019’da işe almak istediği biri için arşiv araştırması için İstanbul Valiliği’ne başvuruyor.

Valiliğin verdiği cevap ise Anayasa Mahkemesi kararına göre bu evrakı isteyemezsiniz şeklinde oluyor.

İmamoğlu bugün bu süreci resmi belgeleriyle ortaya döktü. İmamoğlu’ndan önceki eski yönetim zamanında işe alınanlar nedeniyle İmamoğlu bugün suçlanıyor ve İBB’ye kayyum atanmak isteniyor.

İmamoğlu da haklı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şunu soruyor:

FETÖ iltisaklı olan kardeşi kaçak durumda olan İsmail Çataklı’yı yardımcın olarak atayarak, FETÖ’ye jest mi yaptın?

Ki direkt bu atamayı Süleyman Soylu’nun kendisi yapmış durumda.

Nerede güvenlik soruşturması, nerede arşiv kaydı araştırması?

İmamoğlu üzerinden İstanbul halkının seçimlerini cezalandırmaya çalışan iktidar, demokrasiye son darbeyi de indirmek üzere!