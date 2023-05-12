Orhan Uğuroğlu Turkcell'in aldığı seçim gecesi kararını açıkladı. O gece neler olacak, ne planlanıyor?

Cep telefonu operatörü Turkcell seçim gecesi altyapı çalışması yapacak. Turkcell’in çalışanlara yolladığı mesajda altyapı çalışması nedeniyle çalışanların ofise girişlerinin olmayacağı bildirildi. Turkcell’in mesajını gazeteci Orhan Uğuroğlu paylaştı.

Orhan Uğuroğlu Turkcell'in aldığı seçim gecesi kararını açıkladı. O gece neler olacak, ne planlanıyor?

Cep telefonu operatörü Turkcell'in 12-15 Mayıs arasında İstanbul'daki merkez çalışanlarına mesaj atarak, seçim gecesi "teknik altyapı çalışmaları" nedeniyle plaza ve ofislere giriş yapılamayacağını bildirdi.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Twitter sayfasında Turkcell'in seçim gecesi teknik altyapı çalışması yapacağını ve çalışanların plazalara ve ofislere girişlerinin olmayacağını yazdı. Uğuroğlu paylaşımında “AKP iktidarı sonuçlarını provoke mi edecek? VARLIK FONU şirketi Turkcell ŞÜPHELİ bir karar aldı Bu akşamdan 15 Mayıs 06:00’ya kadar “Teknik Alt Yapı” bahanesi ile plaza ve ofislerine girişi yasakladı” ifadelerine yer verdi.

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Çalışanların VPN'le de bilgisayarlara bağlanamayacağı belirtilirken, Turkcell yönetiminden çalışanlara yollanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli arkadaşlar. 12 Mayıs Cuma akşamı 21.00'dan 15 Mayıs Pazartesi günü 06.00'ya kadar tüm plazalarımızda yapılacak olan teknik alt yapı çalışmaları nedeniyle zorunlu haller dışında plaza ve ofislerimize giriş olmayacaktır. İlgili tarihlerde VPN bağlantısı da yapılamayacaktır."

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