Demet Akalın Turkcell'in depremzede vatandaşın faturasını ertelemesine sert tepki verdi

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen büyük depremin yedinci gününde, milyonlarca insan 10 ili yıkıp geçen felaketin yaralarını sarmaya çalışırken, Demet Akalın da pek çok ünlü isim gibi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Instagram üzerinden çok sayıdaki takipçiyle etkileşim halinde olan Akalın, bu defa hedefine Turkcell'i aldığı bir paylaşımda bulundu.

Şirketin, depremden etkilenen bir kullanıcısına attığı mesajı takipçilerine ileten Demet Akalın, sadece 1 haftalık erteleme yapılan borca dair tepki gösterdi ve borcun silinmesi gerektiğini söyledi.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı:

“Bunu görmemiş olalım! Gerçekten sinir uçlarıyla oynama! Millet can derdinde erteleyecekmiş. Siliyoruz demek istediniz herhalde biz yanlış anladık!”