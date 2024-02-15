Ormandan gelen şifa rüzgarı

Çam kozalağı, solunum yolu hastalıklarına mevsim geçişlerinde iyi gelen bir bitkidir. Başka ne gibi faydaları olduğunu merak ediyor musunuz? İşte ayrıntılar…

Çam ağacının sunduğu bu harika ürün, birçok rahatsızlığa şifa dağıtıyor. Çam kozalağında bulunan yağlar, enfeksiyonlardan ve soğuk algınlığından korunmaya yardımcı oluyor. Olgunlaşmamış kozalaklar, gastrit ve ülser gibi mide sorunlarını hafifletiyor. Mide için faydalı. Antioksidan içeriyor. Kanı temizliyor.

NELERDE ETKİLİ

Kaynatıp gargara yaptığınızda diş eti iltihaplarını geçirir. Zeytinyağıyla karıştırıp cildinize uyguladığınızda ölü hücrelerden kurtulursunuz. Yeşil haldeyken kaynatıp bal eklediğinizde boğazdaki mikropları yok eder. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Akciğer ve bronşları temizler. Sinirleri yatıştırır.

KOZALAK SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Genelde yeşil ve taze olanları tercih edilir. Yeşilçam kozalakları doğranarak suya konur. Kaynadıktan sonra bu su 24 saat bekletilir. Bekletilmiş su süzülüp tekrar kaynatılır. İçmeye hazırdır. Tadı acı olabilir.

ZARARLARI

Dikkatli tüketilmelidir. Yeşil olanlar reçel veya pekmez yapımında, kahverengi olanlar çay yapımında kullanılır. Bu şekilde kullanılmazsa sindirim problemleri yaratabilir. ŞURUBU Su eklenerek kaynatılır ve kozalak yumuşayınca sudan çıkarılır. Suya bal katılır. Çam kozalağı şurubu olur.

YARARLARI NELER

Mikroplara karşı vücudun direncini artırır. Hastalıklardan sakınır. Metabolizmayı canlandırır. Stresli durumlarda rahatlatır. Akciğeri tamamen arındırır. Nefes almaya yardımcı olur.