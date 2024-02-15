Çakal eriği nelere iyi gelir

ÇAKAL ERİĞİNİN FAYDALARI NELERDİR

Çiçekleri balgam atıcı özelliğe sahiptir ve soğuk algınlığına ve öksürüğe karşı etkilidir. Diş çürümelerini önlemek için faydalıdır. Çocukların sindirim sistemini düzenlemeye, kabızlık sorununu çözmeye yardımcı olur. Mide rahatsızlıklarını gidermeye, şişkinlik hissini azaltmaya ve ishal durumunu iyileştirmeye katkı sağlar.

Çakal eriği, güvem eriği olarak da bilinir ve az bakım isteyen, yavaş gelişen, dikenli, çok dallı bir çalı ya da siyah renkli bir kabuğu olan bir bitkidir.

Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Antioksidan etkisi vardır. Kanı temizler ve toksinleri atar. Kanserli hücrelerin büyümesini ve yayılmasını engeller. İdrar söktürücüdür ve ödem oluşumunu önler. Böbrek taşları ve diğer böbrek rahatsızlıklarını tedavi etmeye yararlıdır. Enerji verir ve yorgunluğu alır.

CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidanlar, oksidatif strese karşı savaşır ve serbest radikallerin cilde verdiği zararı azaltır. Böylece cildi korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Çakal eriği yağı sürmek, cilt çatlaklarını önlemeye yardımcı olur. C vitamini ve tanen açısından zengin olan çakal eriği özü, cildin elastikiyetini korumak için kullanılabilir. Tanenler ve meyve asitleri, cilt sağlığını artıran bileşiklerdir. Bu maddeler cildi nemlendirir ve kuruluğu giderir. Bu eriği, şifalı bir bitki olmasına rağmen, aşırı tüketmemek gerekir. Diğer meyvelerde olduğu gibi, çakal eriği de fazla alındığında bazı yan etkilere neden olabilir.