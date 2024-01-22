Ortaokul çocuğunun simit hesabı yürekleri parçaladı. 'Ne olur simitin fiyatını düşürün, harçlığım 20 TL, kantine her indiğimde hayallerim kırık dönüyorum

Harçlığının sadece 1 simit almaya yettiğini söyleyen 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi çocuk, sokak röportajında simit fiyatlarına isyan etti. Öğrencinin fiyatlara olan sitemi sosyal medyada gündem oldu.

Sabah kahvaltı yapmadan okula gelen öğrenci, 20 lira harçlığıyla sabah simit alsa öğlen alamadığı için sadece öğle olduğunda simit alabildiğini söyledi.

Okul kantininden 1 tost alamadığını belirten öğrencinin sitemi, toplumun dar gelirli geniş kesimlerinin çektiği zorlukları gözler önüne serdi.

Ortaokul öğrencisi çocuk röportaj sırasında şunları söyledi:

"HAYELLERİM KIRILARAK GERİ DÖNÜYORUM”

Ne olur şunların fiyatlarını artık düşürün diyerek sözlerine başlayan küçük çocuk, "Kantinlerdeki simitlerin fiyatları daha pahalı. Ben, öğlenden önce kahvaltı yapmadan okula gidiyorum. Geliyorum okulda, kantinden bir şey almak istiyorum. İniyorum hayallerim kırılarak geri dönüyorum.” sözleriyle yürekleri parçaladı

20 lira harçlık aldığını belirten öğrenci, "yetmiyor hiçbir şeye. Yani öğlen bir simit almaya zor yetiyor. Peki okulda bir tost ne kadar? 50 lira. Eğer öğlenden önce simit alırsam, öğlenden sonra alamayacağım.” dedi