25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Osmaniye'deki orman yangınında 3'üncü gün

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde pazar günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını üçüncü gününde de devam ediyor. 10 hektarlık alanda etkisi süren yangında karadan ekiplerin bölgeye ulaşamadığı yangında rüzgar nedeniyle alevler şiddetini arttırdı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 10:12
Takip Et

Osmaniye'deki orman yangınında 3'üncü günü

Osmaniye'deki orman yangınında 3'üncü gün
+
Aa
-

İHA

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Düldül Dağı eteğinde geçen pazar günü öğle saatlerinde ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yükselen dumanları fark edip haber vermesi üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler ve ekipler sevk edildi.


RÜZGAR  ALEVLERİN ŞİDDETİNİ ARTTIRDI
 Ekiplerin, sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çektiği alevlere iki boyunca akşam saatlerine kadar havadan müdahale etti. Dün havanın kararması üzerine müdahalenin ara verildiği yangın bugünde etkisini sürdürürken rüzgar nedeniyle alevlerin şiddetini arttırdığı görüldü.
Öte yandan yangının sarp arazide olması nedeniyle karadan ekiplerin müdahale edemediği yangına bugünde havadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
1
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
2
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
3
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
4
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
5
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İstanbul Barosu seçimlerinde Sedat Peker'in oyları 25 kat arttı
6
﻿İstanbul Barosu seçimlerinde Sedat Peker'in oyları 25 kat arttı
﻿İstanbul Barosu seçimlerinde Sedat Peker'in oyları 25 kat arttı
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
7
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿Tarihte bugün 25 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 25 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 25 Ekim'de ne oldu?
﻿Osmaniye’deki ormanları 3 gündür yanıyor
﻿Osmaniye’deki ormanları 3 gündür yanıyor
﻿Osmaniye’deki ormanları 3 gündür yanıyor
﻿Ayva kabuğu çayı neye iyi geliyor?
﻿Ayva kabuğu çayı neye iyi geliyor?
﻿Ayva kabuğu çayı neye iyi geliyor?
﻿Banka genel müdürleri Bakan Nebati ile görüştü. Toplantıda TCMB Başkanı yoktu
﻿Banka genel müdürleri Bakan Nebati ile görüştü. Toplantıda TCMB Başkanı yoktu
﻿Banka genel müdürleri Bakan Nebati ile görüştü. Toplantıda TCMB Başkanı yoktu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.