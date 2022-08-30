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  • Osmaniyeli Sebiha Teyze isyan etti: Yiyeceğimiz bir biber yemeğimizi bomboz mu yiyelim

Osmaniyeli Sebiha Teyze isyan etti: Yiyeceğimiz bir biber yemeğimizi bomboz mu yiyelim

Biberin kilosu Osmaniye’de 10-11 liradan satılmasını fazla bulan Sebiha Kılıçkaya, fiyatlara isyan etti. Geçen sene 1 liradan aldığına dikkat çeken Kılıçkaya, bu yıl 10 liradan satılmasına tepki gösterdi. Artan maliyetlere yakınan Kılıçkaya, “Fakir fukara ne yapsın? Yiyeceğimiz bir biber, yemeğimizi bomboz mu yiyelim?” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:37
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Osmaniyeli Sebiha Teyze isyan etti. Geçen sene 1 liraydı bu sene 10 lirayı aştı

Osmaniyeli Sebiha Teyze isyan etti: Yiyeceğimiz bir biber yemeğimizi bomboz mu yiyelim
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Türkiye’de yaşanmaya devam eden ekonomik kriz vatandaşların alım gücünü düşürdü. Salçalık biberlerin fiyatları ise bu yıl el yakıyor. Salçalık biberin kilosu, bu yıl Osmaniye’deki toptancı halinde bile 10-11 liradan satılıyor. Salçalık biber almak için Osmaniye’deki toptancı haline giden vatandaşlar, fiyat yüksek olduğu için halden eli boş dönüyor.

Biber fiyatını yüksek bulan Sebiha Kılıçkaya isimli vatandaş, "Giden sene 1 liraydı, bu yıl 10 lira. Olanda var, olmayan da var. Fakir fukara ne yapsın? Yiyeceğimiz bir biber, yemeğimizi bomboz mu yiyelim? 10 liraya da biber olmaz yani. Bu yıl da domates salçası yiyeceğim” dedi.

“GEÇEN SENE 1,5 LİRAYDI, BU SENE TAM 5 KATI MALİYETİNE”

Biber satıcısı Şaban Daşgın ise şunları söyledi:

"Bu, Adana bölgesinden geliyor. 50 kuruşla satıyoruz, vatandaş itiraz ediyor. Alım gücü de yok, Allah yardım etsin, yapacağım bir şey de yok. Alamıyor; çok insan soruyor, alamıyor. İşte biz de vatandaşa hizmet için burada duruyoruz. Hamalı var, işçisi var, şu var, bu var. Geçen sene 1,5 liraydı, bu sene tam 5 katı maliyetine. Vatandaş geliyor, bir çuval alıyor.”

“VATANDAŞ HAKLI”

“Geçen sene beş çuval alan, bu sene bir çuval alıyor. Millet oradan tasarruf ediyor, yapacağı bir şey yok. Bizim de yapacağımız bir şey yok. Çiftçiye de Allah yardım etsin. Ortalıkta ekonomik krizden dolayı milletin alım gücü düştü, yapacak bir şey yok. Biz yine fedakârlık yapıyoruz, 3 kuruş aşağı vermeye çalışıyoruz ama 10 lira rakamı yüksek geliyor; haklı vatandaş."

“TARLADA 9 LİRAYA ALDIĞIMIZ BİBERİ BİZ BURADA 10 LİRAYA,10,5 LİRAYA ANCAK SATABİLİYORUZ”

Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın ise şöyle konuştu:

"Sezon daha yeni başladı; bir hafta oldu, 10 gün oldu. Bu, 8,5 TL’den başladı, fiyatı şu an 10,5 TL, 10 lira ve 11 TL arasında. Yerine göre, kalitesine göre, malın geldiği yere göre değişiyor, uzaklığına göre. Tabii ki bunlara kira biniyor, uzak yer, ondan dolayı bu paralar. Şu an üretici para kazanıyor. Çıksın bir üretici desin ki ‘tarlada bizim biberi 5 liradan, 6 liradan, 7 liradan alıyor’ desinler, öyle bir şey yok. Tarlada biber 9 TL, tarlada biber 8,5 TL, tarlada biber 10 TL bugün.”

ANKA

 

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Askida ekmekle adam dünyada eşitligi sagladı , dunya lideri ???????
30.08.2022 16:42
Askida ekmek uygulamasinin dehası bahcelinin memleketi ,bu uygulama dunyanin hicbir yerinde yok guinnes rekorlar kitabinda , dr devlet bahcelinin eseri ullemizin durumu okadar iyiki , askida ekmekle  
 
Aakıda ekmek var ablam
30.08.2022 16:29
Eee sebiha dezze , mhpyi 1. Parti çikarmaya devam , din elden gidiyor bayrak inmez vatan bölünmez bahceliye dewam buyrun ,,, devlet bahceli bulvarına , altgecitine dewam uyumaya askida ekmek var abla  
 
Sumu yakıyor
30.08.2022 16:25
Teyze tarladan uçarakmı geliyor adanadan buraya tır ne yakıyor su mu sen enflasyonu patlatanlara sitem edeceksin ülke bitmiş yaz ayında yumurta65 tl  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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