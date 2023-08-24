Otobüs durağında birbirlerini öpen gençlere neredeyse saldırıyordu. İran'daki Ahlak polisi gibi burada da bunlar çıktı

Editör: Abdullah KELEŞ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir vatandaş, otobüs durağında birbirlerini öpen gençlere "Bir döndüm ki öpüşüyorlar. Nevrim döndü ya, seni mi seyredeceğim" sözleriyle tepki gösterdi.

Çiftin cevapları karşısında iyice gerilen vatandaşın o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yaşanılan olayda, bir otobüs durağında genç çiftin öpüşmesi orada bulunan bir kadının tepkisine neden oldu.

BEDDUA ETTİ

Çiftin bulunduğu yere gelen vatandaş "Bir döndüm ki öpüşüyorsun. Öpüşemezler toplum içinde öpüşemezler. Aa döndüm ki öpüşüyorlar, niye öpüşüyorsun? Düzgün davranmak zorundasın. El ele tutuşuyorlar tamam, sarılıyorlar tamam. Bir de öpüşüyorlar, sonrası ne edepsizlik" diye bağırmaya başladı.

Gençler bu tepkiler üzerine tepki gösteren kadına "Sana ne" diye yanıt verdi. Bu cevaba daha çok sinirlenen kadın bu kez de beddualar etmeye başladı.

"Allah cezanı versin senin, Allah ıslah etsin seni. Allah seni dine döndürsün." dedi.

Gençler kadının bağırışları sırasında olay yerinden uzaklaştı.