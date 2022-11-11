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Sosyal medya kullanımı yalnızlığı artırıyor. Uzmanı açıkladı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Kemal Sayar, salgın sonrasında sosyal medya ve oyun bağımlılığında artış olduğunun altını çizdi. Sosyal medyanın insanların yalnızlığını artırdığını, bunun da depresyona neden olabildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 16:30
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Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Kemal Sayar, sosyal medya kullanımı yalnızlığı artırdığını açıkladı

Sosyal medya kullanımı yalnızlığı artırıyor. Uzmanı açıkladı
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Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sayar, ailede genetik rahatsızlığı olanların, çocukluk çağında travmaya maruz kalanların, bardağın boş tarafına bakanların depresyon için risk altında olduğunu belirtti.

Sosyal medya bağımlılığının da depresyona neden olabileceğini söyleyen Sayar, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya insanların yalnızlığını tırmandırıyor. Sosyal medyada kendimizi avuttuğumuzu sanıyoruz. Fakat oradakilerin gerçek bir dostluk olmadığını zor zamanlara düştüğümüzde fark ediyoruz. Sosyal medya insanlardaki narsisizmi de tırmandırıyor. Hepimiz beğenilmek, alkışlanmak istiyoruz. Bu da insanları tuhaf bir çembere hapsediyor. Daha fazla beğeni alabilmek için sosyal medyada daha fazla zaman geçiriyoruz. Daha fazla vakit geçirdikçe insanlardan daha fazla uzaklaşmış oluyorsunuz. Bunun sonucunda insanlar depresyona girebiliyor. Sosyal medya bağımlılığının depresyona yol açtığıyla ilgili yayınlar var. O yüzden hep kararında kullanımı öneriyoruz."

Sayar, özellikle salgın sonrasında sosyal medya ve oyun bağımlılığı bulunan kişi sayısında artış olduğunu belirterek, çocukları ekranın karşısından adeta zorla kaldırdıklarını açıkladı.

Sosyal medyayı doğru kullanmak gerektiğini belirten Sayar, "Biz akıllı aletlerin oyuncağı olmayalım, onları kontrol etmeyi bilelim. Onlar bizim oyuncağımız, kontrol ve irade bizde olsun." ifadelerini kullandı.

"YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİLİYOR"

Depresyonun tedavisi için yeni yöntemlerin geliştirildiğini söyleyen Sayar, "Depresyon tedavisi için çok uzun zamandır çığır açıcı bir buluşla karşılaşmamıştık. Şimdi birkaç tedavi geliştirildi." dedi.

Sayar, etkili ilaç tedavisi ve psikoterapi yöntemleriyle depresyonun tedavisinde başarılı sonuçlar aldıklarını ifade ederek, iki tedavinin bir arada olmasının çok daha etkinlik sağladığını dedi.

Rahatsızlığı bulunanların hastanelere, psikiyatri uzmanlarına başvurabileceğinin altını çizen Sayar, "Bu tür rahatsızlığı olan insanlar 'bilinçaltı temizliği veya aile dizimi terapileri' gibi etkinliği bilimsel araştırmalarla gösterilmemiş moda akımlara yönelmek yerine etkinliği kanıtlanmış psikoterapi yöntemlerine ve biyolojik tedavilere yönelirse daha yararlı olacaktır." açıklamasını yaptı.

(Kaynak: AA)

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