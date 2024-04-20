Yunan medyası haddini aştı

Zorlu karşılaşmanın ardından Yunan basınının attığı manşetler, Türk taraftarların büyük tepkisini çekti. Fenerbahçe ve İsmail Kartal için hakarete varan ifadeler kullanan Yunanlar, haddini aştı.

Karşılaşmanın ardından Yunan SDNA, maçın sonucuyla ilgili olarak, "Konstantinopolis'in Düşüşü' başlığını attı.

Naftemporiki, manşetinde şu ifadeleri kullandı: "Efsanevi Tzolakis, takımı Olympiakos'u Konferans Ligi'nde yarı finale taşıdı. Tzolakis üç penaltı kurtararak "Rus Ruleti"nde efsane bir performans sergiledi."

Ta Nea ise, "Olympiakos tarihinin en büyük gecesi. Kırmızı-beyazlılar için olduğu kadar, Yunan futbolu için de inanılmaz bir gece. Çünkü bir Yunan ekibi Avrupa'da yarı finale yükseldi" manşetini kullandı.

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, Jose Luis Mendilibar'a defne yapraklı bir taç giydirerek Yunan ekibinin armasının ortasına koydu. Bu görsele ise, "Yunan tanrısı Mendilibar, Olympiakos'ta bir mucize yaratabilecek mi?" notunu ekledi.