Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan kadın suç üstü yakalandı

Kayseri'de bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin lira dolandırdığı belirlenen kadın polis ekiplerince suç üstü yakalandı.

Verilen bilgilere göre bir adam evlenme vaadiyle 126 bin lira dolandırıldığını iddia ederek polisten yardım istedi. İhbarın sonrasında inceleme başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 45 saatlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirledi. Tespit edilen 3 kişilik çete aynı yöntemle başka bir kişiyi dolandırmak üzere İstanbul'a giderken polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme kadın şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.