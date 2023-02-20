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Otomotivde hem üretim hem ihracat arttı

Türkiye'de yılın ilk ayında otomobil üretimi yüzde 48’lik artışla 70 bin 723 adet olarak gerçekleşti. İhracat ise yüzde 46’lık yükselişle 51 bin 122 adet oldu.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 15:16
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Otomotivde üretim de ihracat da arttı

Otomotivde hem üretim hem ihracat arttı
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 111 bin 837 adet, otomobil üretimi ise yüzde 48’lik artış göstererek 70 bin 723 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte de toplam üretim 116 bin 730 adede ulaştı.

ÜRETİM VERİLERİ

Açıklamaya göre, yılın ilk ayında ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 düşüş gösterdi.

Ocak ayında ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 56 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 8 geriledi. Bu dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi yüzde 4 gerilerken, traktör üretimi yüzde 36’lık artışla 4 bin 893 adede yükseldi.

Pazara bakıldığında, 2022 yılı ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 51, hafif ticari araç pazarı yüzde 49 ve ağır ticari araç pazarı da yüzde 62 büyüdü.

PAZAR BÜYÜDÜ

Ocak ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 53 bin 509 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak ayında, otomobil pazarı ise yüzde 29 büyüyerek 37 bin 288 adede ulaştı. Son 10 yıllık ortalamalara bakıldığında da 2022 yılı ocak ayında toplam pazar yüzde 55, otomobil pazarı yüzde 51, hafif ticari araç pazarı yüzde 67, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 67 artış gösterdi. Ocak ayında otomobil pazarında yerli araç payı yüzde 31 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 44 olarak gerçekleşti.

TOPLAM İHRACATTA YÜZDE 17'LİK ARTIŞ

Verilere göre, ocak ayında otomotiv ihracatı 2022’nin aynı ayını göre adet bazında yüzde 17 artarak 79 bin 381 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 46’lık yükselişle 51 bin 122 adet oldu. Aynı dönemde, traktör ihracatı da yüzde 25 artarak bin 718 adet olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı ocak ayında toplam ihracattan aldığı yüzde 14 pay ile ilk sırada yer aldı.

2,8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPILDI

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 23, avro bazında ise yüzde 29 artış sağladı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 2,8 milyar doları bulurken, otomobil ihracatı yüzde 40’lık artışla 874 milyon dolar seviyesinde gerçekle

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