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Renault Megane’nin şubat ayı fiyatları belli oldu. 1 ayda büyük artış

Otomobil markası Renault Megane’nin Şubat ayı fiyatlarında büyük artış görüldü. İşte güncel fiyatlar…

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 09:08
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Renault Megane’nin şubat ayı fiyatları açıklandı

Renault Megane’nin şubat ayı fiyatları belli oldu. 1 ayda büyük artış
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Son dönemde yaşanan döviz kuru hareketliliği, çip krizi ve Rusya- Ukrayna savaşının ardından otomobil sektörü de zam üstüne zam yaptı. Otomobil üreticileri her ay yani fiyatlarını duyuruyor.

Renault Megane’nin de şubat ayı fiyatları açıklandı. Ocak ayına göre fiyatları büyük artış olduğu görülüyor. Ocak ayında Touch 1.3 TCe EDC 140 bg modelin 733 bin TL olduğu ancak şubat ayında aynı modelin 782 bin TL olduğu görülüyor.

Joy 1.3 TCe 140 bg modelinin 670.000 ₺ olduğunu görüyoruz. Orta seviye Touch paketine geçtiğimizde aynı motorda fiyatların 42 bin TL oynadığı söylenebilir.

ŞUBAT AYI FİYATLAR

OCAK AYI FİYATLAR

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