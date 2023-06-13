Oy verenler memnun musunuz? Suriyeliler iş veren oldu. Çocuklarınız bunun gibilerin yanında çalışacak

Türkiye’de ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken milyonlarca sığınmacı Türkiye’de kalmaya devam ediyor.



YouTube’da yayın yapan Medyali TV, İstanbul Mecidiyeköy’de Suriyeli bir sığınmacı ile röportaj yaptı.



Röportajda skandal sözlere imza atan Suriyeli sığınmacının skandal sözleri tepki çekecek cinsten.



"ASGARİ ÜCRETLİ ÖLSÜN, KENDİLERİNİ ASGARİ ÜCRETE MAHKUM ETMİŞLER"

Vatandaşlara TL’nin değer kaybı ve zamlarla ilgili düşüncelerinin sorulduğu röportajda Suriyeli sığınmacı, aylık kazancının 25 bin TL olduğunu ve rahat geçindiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Asgari ücretli ölsün bence. Asgari ücretle kimse çalışmıyor ki şu an. Fabrikalarda, marketlerde çalışanlar var. Asgari ücrete kendilerini mahkum etmişler. Biraz aslında gözlerini açsalar çeşit çeşit işler var."

“OY VERENLER MUTLU MUSUNUZ” YORUMU YAPILDI

Ortaya çıkan video sosyal medyada tepkilere neden oldu. Suriyeli’nin sözlerine “Oy verenler memnun musunuz” yorumuna neden oldu. Yapılan yorumlardan biri de “Çocuklarınız bunun gibilerin yanında çalışacak” şeklinde oldu.