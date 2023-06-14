İstanbul'da 5 yaşındaki bir çocuk Suriyeli tarafından taciz edildi iddiası mahalleyi karıştırdı

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi ne olduğu belirsiz insanların merkezi haline getirdi.

Neredeyse her gün sığınmacı ve kaçakların baş aktör olduğu olaylar basına yansıyor ve toplumun sinir uçlarıyla oynanmaya devam ediliyor.

Son yaşanan olay ise İstanbul Bağcılar’da meydana geldi. Bağcılar Sondakika isimli sosyal medya haber sitesinin paylaştığı bilgilere ve görüntülere göre, Bağcılar'da Suriye uyruklu bir şahsın 5 yaşındaki küçük bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi.

Olayın duyulmasından sonra mahallede toplanan çok sayıda vatandaş ise polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıtıldı.