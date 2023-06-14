İstanbul'da 5 yaşındaki bir çocuk Suriyeli tarafından taciz edildi iddiası mahalleyi karıştırdı

Bağcılar'da meydana gelen olayda Suriyeli bir şahsın 5 yaşındaki küçük bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. Mahallede toplanan öfkeli kalabalığı polis ekipleri dağıttı.

İstanbul'da 5 yaşındaki bir çocuk Suriyeli tarafından taciz edildi iddiası mahalleyi karıştırdı

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi ne olduğu belirsiz insanların merkezi haline getirdi.

Neredeyse her gün sığınmacı ve kaçakların baş aktör olduğu olaylar basına yansıyor ve toplumun sinir uçlarıyla oynanmaya devam ediliyor.

Son yaşanan olay ise İstanbul Bağcılar’da meydana geldi. Bağcılar Sondakika isimli sosyal medya haber sitesinin paylaştığı bilgilere ve görüntülere göre, Bağcılar'da Suriye uyruklu bir şahsın 5 yaşındaki küçük bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi.

Olayın duyulmasından sonra mahallede toplanan çok sayıda vatandaş ise polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıtıldı.

screenshot-1.png

screenshot-2.png

İlgili Haberler
Oy verenler memnun musunuz? Suriyeliler iş veren oldu. Çocuklarınız bunun gibilerin yanında çalışacak
Ümit Özdağ: Sınıra mayın döşeyelim
25 bin TL kazanıp vergi ödemeyen Suriyeli ‘Asgari ücretliler ölsün. Şeriat gelsin’ dedi
Türk kadınına hakaret eden Suriyeliden yeni skandal. Kalaşnikof ile şarjör boşalttı
Türk vatandaşlığı alıp oy kullanan Afgan: Kılıçdaroğlu kazanacak diye endişeliydik. Muhalefet kazansaydı belki buraya hiç gelemezdik
Öne Çıkanlar
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Son Haberler
Kapt. Mustafa Can'dan kaçak yolcu açıklaması Güncel
Kapt. Mustafa Can'dan kaçak yolcu açıklaması
Brent petrolün varil fiyatı 74,65 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 74,65 dolar
Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız Güncel
Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız
F.Bahçe'ye İtalya'dan müjdeli haber. Yılın transfer bombası patlıyor Spor
F.Bahçe'ye İtalya'dan müjdeli haber. Yılın transfer bombası patlıyor
Atiba Hutchinson futbolu bıraktı Spor
Atiba Hutchinson futbolu bıraktı
Floyd Mayweather mafya torunu ile karşılaştı. Salon savaş alanına döndü Spor
Floyd Mayweather mafya torunu ile karşılaştı. Salon savaş alanına döndü