Öyle mutluyum ki; Türk vatandaşıyım.

Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşı dönemimiz: 1919-1923.

24 Temmuz 1923: Lozan Antlaşmamız.

29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilanımız: "Hâkimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devletinin hükûmet şekli Cumhuriyettir."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk dönemimiz: 1923-1938

İsmet İnönü dönemimiz: 1938-1950

1946: Demokrat Parti’nin kurulması.

Demokrat Parti 1. iktidar dönemi: 1950-54

NATO’ya girişimiz: 1952

Demokrat Parti 2. iktidar dönemi: 1957-60

Ve 27 Mayıs 1960 askerî darbesi.

Doğum tarihim: 11 Haziran 1951. Merhumlar, Gazeteci Faik ile ev hanımı Nahide’nin evlatlarıyım.

Öyle mutluyum ki; merhum gazeteciler Ali Rıza ve Saruhan’ın kardeşi oldum.

Öyle mutluyum ki; Ulubatlı Hasan ilkokulu mezunuyum.

Öyle mutluyum ki; Deneme Lisesi mezunuyum.

Öyle mutluyum ki; Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü mezunuyum.

Öyle mutluyum ki; 1976’da evlendim, 1977 ve 1984’de iki oğlum oldu.

Öyle mutluyum ki; 1963-1980 döneminde Yenişehir ve MTA’da basketbol oynadım.

Öyle mutluyum ki; 1969’da Yeni Tanin Gazetesinde mesleğe adım attım.

Öyle mutluyum ki; 1 Eylül 1973’te Sarı Basın Kartı müracaatımı yapıp, 1975’de kartımı aldım.

Öyle mutluyum ki; Türk Silahlı Kuvvetlerimizde Komando eğitimi alarak Asteğmen oldum.

Öyle mutluyum ki; Yüksekova’da hain teröristlere karşı operasyonlar yaptım.

Öyle mutluyum ki; Haldun Simavi’nin efsane Günaydın Gazetesinde 10 yıl çalıştım.

Öyle mutluyum ki; Türkiye’nin ilk özel televizyonu STAR1 Magic BOX TV’nin kurucuları arasında yer aldım.

Öyle mutluyum ki; Brüt 54, net 50 yıldır gazeteciyim.

Öyle mutluyum ki; 47 yıllık harika bir eşim var.

Öyle mutluyum ki; İki oğlum, iki kızım iki de kız torunum var.

Öyle mutluyum ki; Yeniçağ Gazetemizin Ankara Temsilcisi ve Köşe yazarıyım.

Öyle mutluyum ki; Flash Haber TV’de Adalet ve Demokrasi programı yapıyorum.

Öyle mutluyum ki; Çeşitli özgür televizyonlara konuk oluyorum.

Öyle mutluyum ki; Laik Demokratik sosyal hukuk devletimizin yılmaz savunucuyum.

Öyle mutluyum ki; Atatürk ilke ve devrimleri hayatımın vaz geçilmez temelidir.

Öyle mutluyum ki; Cumhuriyetimizin 100. Yılının 72 yılını yaşadım.

Öyle mutluyum ki; Türk vatandaşıyım.

Canım feda Türkiye’mizin kurtuluş ve kuruluşunun önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk;

Sen olmasaydın, bizler özgür bireyler olamazdık.

Sen olmasaydın, demokrasi olmazdı.

Sen olmasaydın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmazdı.

Bil ki; talimatın doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet var olacaktır.

Bil ki; Sen ölmedin.

Bil ki; Kalplerimizde yaşıyorsun.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun.

Ne mutlu Türk’üm diyene…