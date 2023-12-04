Öyle yiyorsanız hastanelik ediyor

Uzmanlarca kalp ve damar hastalıklarına karşı etkili olduğu söylenen alıç meyvesi fazla tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Zararlarını Prof. Dr. Namık Özkan şöyle açıklıyor.

KAYNAK: İHA
Öyle yiyorsanız hastanelik ediyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD öğretim üyesi Prof. Dr. Namık Özkan, alıç meyvesi ile ilgili açıklarda bulundu. Özkan şunları söyledi:

ALICIN ÇEKİRDEĞİ YENMELİ Mİ?

"Bu çekirdekler midede bir çekirdek oluşturup etrafında diğer gıdaların birikmesine ve taşlaşmasına sebep olabiliyor. Bu durumda da bağırsak tıkanmasına kadar giden sonuçlara neden olabiliyor. Genellikle hastalar karın ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetlerle geliyor. Öncelikle biz bunu endoskopiyle parçalayıp küçük parçalar haline getirip normal yoldan atılmasına çalışıyoruz. Ancak bazen bu mümkün olmayabiliyor. Endoskopi ile ağzından çıkartmak gerekebiliyor. Hatta daha ileri dönemlerde eğer ince bağırsağa geçmiş ve ince bağırsakta bir yeri tıkamışsa ameliyatla bunu çıkartmak gerekebiliyor. Özellikle ince bağırsağı tıkamış ve hasta gelmekte geç kalmışsa bağırsağın bir kısmını almak dahi gerekebiliyor. Yaşlılar, takma dişi olanlar iyi çiğnemeden ve çekirdekleriyle yiyorlar. Bu nedenle çekirdeklerinin yenmemesini yerken de iyice çiğneyerek yenmesini öneriyoruz. ve miktarda mümkün olduğu kadar az tutmak lazım. Tadımlık yemek gerekiyor. Geçen yıl 8-10 tane bu şekilde hastamız oldu. Hatta 3 hastamızı ameliyat etmek zorunda kaldık".

Prof. Özkan, özellikle mide bağırsak ameliyatı geçirmiş olanların daha da dikkatli olması gerektiğinin altını çizerken, "Onlarda da bazen yapışıklıklar olabiliyor. O tür hastalar bu iş için daha da riskli hale geliyor. Bu nedenle çekirdeklerini yememek gerekiyor" şeklinde konuştu.

İHA

İlgili Haberler
Akgünlük sakızının yararları neler
İşte Acı yavşan otunun yararları
Covid-19’u bombalıyor
Muhteşem bitki sivilceleri balon gibi söndürüyor tüm ağrıları jilet gibi kesiyor
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son Haberler
Kuryeye çarpıp serbest bırakılan diplomat Meclis gündeminde. İlk Yeniçağ gündeme getirmişti Gündem
Kuryeye çarpıp serbest bırakılan diplomat Meclis gündeminde. İlk Yeniçağ gündeme getirmişti
Erdoğan, Katar’da Gündem
Erdoğan, Katar’da
Sınırda PKK/PYD'li terörist yakalandı Gündem
Sınırda PKK/PYD'li terörist yakalandı
Gün içinde aklımızdan kaç bin düşünce geçer Sağlık
Gün içinde aklımızdan kaç bin düşünce geçer
Ölümlü Dünya 2 filmi daha vizyona girmeden rekor kırdı Magazin
Ölümlü Dünya 2 filmi daha vizyona girmeden rekor kırdı
Boyun kanseri nedir Sağlık
Boyun kanseri nedir