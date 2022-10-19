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  • Arkadaşı sahnedeyken arkadaşının karısını taciz etti. Oyun oynanırken karısı perde arkasındaydı. 2 buçuk yıl olayı kimse

Arkadaşı sahnedeyken arkadaşının karısını taciz etti. Oyun oynanırken karısı perde arkasındaydı. 2 buçuk yıl olayı kimseye söylemediler

Oyun oynanırken karısı perde arkasındaydı. Oyuncu Bekir Aksoy'un eşi Nazife Aksoy, İBB'nin Şehir Tiyatroları'nda rol alırken kuliste cinsel tacize uğramıştı. Tacizci Uğur Arda Aydın, 2021 yılında cinsel saldırı suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı. İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulunan Aydın'ın davası yeniden görüldü. Aksoy konuyla ilgili 2 buçuk yıllık sessizliğini bozdu.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 14:00
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Oyun oynanırken karısı perde arkasındaydı. Uğur Arda Aydın arkadaşı Bekir Aksoy sahnedeyken arkadaşının eşi Nazife Aksoy'u taciz etmişti

Arkadaşı sahnedeyken arkadaşının karısını taciz etti. Oyun oynanırken karısı perde arkasındaydı. 2 buçuk yıl olayı kimseye söylemediler
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Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, önceki akşam sunumunu üstlendiği "Top Model Of Universe" Kainat Modellik Yarışması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eşi Nazife Aksoy'un kuliste oyuncu Arda Aydın tarafından tacize uğraması ve davanın sonuçlanması hakkında konuşan ünlü oyuncu "Allah bu durumu kimseye yaşatmasın" dedi. 

Aynı oyunda rol aldığı eşinin perde arkasında meslektaşı tarafından taciz edildiğini söyleyen Bekir Aksoy, yaşanan süreçten şöyle bahsetmişti: 

Tacizi yaşayan eşim ve arkadaşı, iki buçuk sene bunu magazine taşımadılar. Yargı süreci devam etti. Aynı oyunda oynarken yaşandı bu durum. O süreçte bazı eksiklikler oldu. Kurumlar bu olayları kendi içlerinde çözmeye çalışıyorlar. Bu olaydan dolayı bir müfettiş araştırması yapıldı ve eylemin gerçekleşmiş olabileceğine dair raporlar hazırlandı. Taciz olayından sonra eşim, adli tıpta 50 kişilik bir heyetten rapor aldı. Her seferinde aynı olayı tekrar tekrar birçok kişiye anlattılar. Bu süreçte tacize uğrayan insanların yanında olmak lazım. Zaten insanlar onları yalnızlaştırıyor. İnsanlar sesini çıkaramıyor. 

Aksoy, sözlerine "taciz olayı oyun oynanırken perde arkasında oldu ve Nazife; o halde sahneye çıktı. Karşı tarafın şahitlerinin verdiği ifadelerden gerçek ortaya çıkıyor. Normalde oyunlarda bardağın kırılması bile rapor edilirken bu olay rapor edilmedi. 'Kimse bana bir şey yapamaz' mantığı artık kayboldu. Yapılan bir araştırmaya göre görsel sanatlarda çalışan kadınların yüzde 88'i taciz ve mobbing yaşamış. Sanık, iki buçuk sene ceza aldı. Birileri aynı şeyi yaşadıysa çıkıp konuşsun" diye devam etmişti.

"DAVADA SON KARAR VERİLDİ"

''Kadına yapılan şiddete, cinsel saldırıya ve tacize her türlü duruma karşıyız" şeklinde sözlerine başlayan Aksoy, "Davada son karar verildi. Bizim ve mahkeme için olay bitti. Karşı taraf 2.5 sene hapis cezası aldı. Hem bizim açımızdan hem de kadınlar için çok önemli bir sonuç oldu. Allah bu durumu kimseye yaşatmasın" şeklinde konuştu. 

2,5 yıl hapis cezasına mahkum olan taciz sanığı Uğur Arda Aydın, Bekir Aksoy gibi oyuncu ve üstelik de yakın arkadaşıydı

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Uğur Arda Aydın'ın 2 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda meslektaşları Mana Alkoy ve Nazife Aksoy'u taciz ettiği iddia edilmişti. 2021'de cinsel saldırı suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılan Aydın, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. Yeniden görülen "Cinsel Saldırı" davasında Aydın'ın 2 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onaylandı. 

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Tekin Ertürk
19.10.2022 14:32
Ceza çok az. Ya bu durum, kararı veren yargıcın eşine yapılsaydı?  
 
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