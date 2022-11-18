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Bekir Aksoy: Taksim'de patlama olduğunda biz de oradaydık

Yasak Elma’nın başrol oyuncularından Bekir Aksoy, Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne neden olan patlamaya şahit olduğunu söyledi ve ekledi: Bizi Allah korudu

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 10:24
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Bekir Aksoy Taksim'deki patlama anını anlattı: Bizi Allah korudu

Bekir Aksoy: Taksim'de patlama olduğunda biz de oradaydık
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Yasak Elma’nın başrol oyuncusu Bekir Aksoy önceki gün oğlu Asil ile Nişantaşı’nda görüntülendi.

Aksoy, Taksim'de patlamanın yaşandığı gün eşiyle orada olduklarını açıkladı. Ünlü oyuncu "Bizi Allah korudu" dedi.

“PİDE YEMEYE GİTMİŞTİK”

“Arkadaşlar Taksim'de meydana gelen patlamadan dolayı moralim çok bozuk. Allah Türk halkına sabır versin. O gün ben ve eşim Nazife de oradaydık. Patlamanın yaşandığı sokağın hemen bir arkasındaki bir mekana pide yemek için gitmiştik. Hemen hemen her şeye şahit olduk diyebilirim. Çok üzüldük. Orada biz de olabilirdik.”

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