Bekir Aksoy: Taksim'de patlama olduğunda biz de oradaydık

Yasak Elma’nın başrol oyuncusu Bekir Aksoy önceki gün oğlu Asil ile Nişantaşı’nda görüntülendi.

Aksoy, Taksim'de patlamanın yaşandığı gün eşiyle orada olduklarını açıkladı. Ünlü oyuncu "Bizi Allah korudu" dedi.

“PİDE YEMEYE GİTMİŞTİK”

“Arkadaşlar Taksim'de meydana gelen patlamadan dolayı moralim çok bozuk. Allah Türk halkına sabır versin. O gün ben ve eşim Nazife de oradaydık. Patlamanın yaşandığı sokağın hemen bir arkasındaki bir mekana pide yemek için gitmiştik. Hemen hemen her şeye şahit olduk diyebilirim. Çok üzüldük. Orada biz de olabilirdik.”