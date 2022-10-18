Eşinin taciz davası sonuçlanan Bekir Aksoy’dan ilk açıklama: Allah bu durumu kimseye yaşatmasın

Fox TV’nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma’ya bu sezon Engin karakteriyle dahil olan Bekir Aksoy, önceki akşam 'Top Model Of Universe’ Kainat Modellik Yarışması'nın sunuculuğunu üstlendi.

Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy’un geçmişte kuliste uğradığı taciz olayı ile ilgili davanın sonuçlanmasından ilk kez bahsetti.

“ALLAH BU DURUMU KİMSEYE YAŞATMASIN”

Bekir Aksoy, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Kadına yapılan şiddete, cinsel saldırıya ve tacize her türlü duruma karşıyız. Davada son karar verildi. Bizim ve mahkeme için olay bitti. Karşı taraf 2.5 sene hapis cezası aldı. Hem bizim açımızdan hem de kadınlar için çok önemli bir sonuç oldu. Allah bu durumu kimseye yaşatmasın” ifadelerini kullandı.



