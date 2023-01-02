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Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy aynı salonda bir araya gelmedi

Rol aldıkları bir tiyatro oyunu sonrası araları bozulan Nilgün Belgün ile Bekir Aksoy, 2023'e Kıbrıs'ta 'merhaba' dedi. İki ünlü oyuncu yılbaşı gecesi aynı mekanda olmalarına rağmen bir araya gelmedi. 

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 09:44
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Oyun sonrası araları açılmıştı! Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy aynı salonda yan yana gelmedi

Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy aynı salonda bir araya gelmedi
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Şarkıcı Ziynet Sali yılbaşı gecesi Kıbrıs Lord's Palace Otel'de sahneye çıktı. Sali'yi izlemeye gelenler arasında Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy dikkat çekti. 

"KÜSLÜĞÜ DEVAM ETTİRECEK BİR DURUM YOK"

Rol aldıkları bir tiyatro oyunu sonrası araları bozulan ikiliden Bekir Aksoy, konunun hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: 

“Mesleki olarak bir oyun oynadık, ondan sonra oyunumuz bitti. Bir araya gelmek istememek gibi bir durum yok. Profesyonel hayat çok farklı. Belki profesyonel anlamda bir ortamda bulunmayabiliriz ama normal hayatta Nilgün benden bir şey isterse ya da ben ondan bir şey istesem biliyorum ki koştura koştura gideriz. Benim tempom biraz yoğunlaştı. O temponun içinde çok fazla fırsat bulamadım. Onun da öyle. Yapımcımızdan devam edemeyeceğim talebinde bulundum. Küslüğü devam ettirecek bir durumumuz yok. Aynı masada denk gelsek yine konuşurum.”

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