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Ünlü çiftten herkes evlilik haberi beklerken, onlar ayrılmayı tercih ettiler

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal çiftinden hayranlarını üzecek kötü haber geldi! Ünlü çift uzun süreli ilişkisini sonlandırdı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 08:40
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Oyuncu Aras Bulut İynemli ve Bige Önal çiftinden kötü haber geldi. Herkes evlenmelerini beklerken, onlar ayrıldılar.

Ünlü çiftten herkes evlilik haberi beklerken, onlar ayrılmayı tercih ettiler
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Yakışıklı ve başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli ile meslektaşı olarak tanıdığımız güzel oyuncu Bige Önal önceki yaz kısa bir ayrılık süreci yaşadıktan sonra tekrar ilişkilerine bir şans daha verme kararı almıştı.

Uzun yıllardır kameralar ve gözlerden uzak bir birliktelik yaşayan ünlü çiftten herkes evlilik haberi bekliyordu. Ancak yine herkesi şaşırtacak bir haber gündeme bomba gibi düştü.

Bu kez kesin bitti!

Sosyal medyaya dair düşünceleri ile geçtiğimiz günlerde gündeme gelen güzel oyuncu Bige Önal, verdiği röportaj içerisinde her şeyin yolunda olduğunu ifade etmişti. Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ise Atatürk filminin çekimleri için büyük bir zamanını ayırmış vaziyetteydi.

Kulislerde konuşulan yeni habere göre ünlü çift Aras Bulut İynemli-Bige Önal kendi aralarında konuşup anlaşarak yollarını ayırmaya karar vermiş. Bu kez çiftin yakın çevresi ilişkinin kesin olarak bittiğini ifade ediyor.

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