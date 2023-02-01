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Ünlü oyuncu Bige Önal 33. yaşını çocukluk fotoğrafıyla kutladı

Oyuncu Bige Önal, 33 yaşına bastı. Sosyal medyada duygularını dile getiren  oyuncu  çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. 

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:46
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Bige Önal 33 oldu! Yeni yaşını çocukluk fotoğrafıyla kutladı

Ünlü oyuncu Bige Önal 33. yaşını çocukluk fotoğrafıyla kutladı
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Aras Bulut İynemli'yle yedi yıllık ilişkisini geçtiğimiz ay noktalayan oyuncu Bige Önal, 33'üncü doğum gününde duygularını kaleme aldı. 

Çocukluk karesini de yayınlayan oyuncu, "Hayatın değerini bilmek için an'larda kalmaya çabalamayla geçen bir sene oldu. Zamanın nasıl sürprizler yapabileceğine defalarca şaşırarak; yeniliklerin de zamanla, doğru zamanda, olması gerektiği an’da geldiğini öğrenerek... Tam olarak böyle bir sene geçti. Zamanın ve doğru zamanın değerini bilerek giriyorum bu yaşıma.
Aynı doğru zamanın hepimiz, ülkemiz için de geldiğini ümit ederek; hepimize sağlık, huzur ve ferahlık diliyorum bu yıl" dedi.

Hayranlarına da teşekkür eden Önal, "Yapılan kolajları, videoları gördüm... Her sene ama her sene bu kadar özel hissettirdiğiniz için ne kadar teşekkür etsem az iyi ki varsınız" diye yazdı. 

Önal sosyal medya hesabından doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti.
 

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