Oyuncu Burcu Özberk leopar bikinisiyle çiçekleri suladı

Güneş'in Kızları adlı diziyle ekranlara kendini tanıtan Burcu Özberk, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Kraliçe dizisinde Gökhan Alkan ile birlikte başrolü paylaşmıştı. Dizi reyting kurbanı olarak 11. bölümü ile final yapmıştı.

Dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan Burcu Özberk, sosyal medya hesabından leoparlı bikinisiyle verdiği pozları sevenlerinin beğenisine sundu.

Instagram hesabında 9 milyonu aşkın takipçisi olan Burcu Özberk, yayınladığı bikinili pozlarının altına: "Tatiller hep güzeldir" notunu düştü.

33 yaşındaki Burcu Özberk'in sosyal medya hesabında yayınladığı bikinili gönderileri sevenleri tarafından 460 bin beğeni ve 3500'ün üzerinde yorum aldı.