Oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro oyuncusu Can Gürzap hayatını kaybetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti.

Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan 79 yaşındaki usta oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi, Bir Avuç Deniz, Aşk Beklemez ve Medcezir gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Can Gürzap tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

can-gurzap-ic.jpg

"YATTIĞINIZ YER NUR OLSUN"

Tiyatroda 52 yıldır aktif olarak yer alan Devlet tiyatrosu sanatçısı Gürzap'ın vefatını Armağan Çağlayan duyurdu.

Usta oyuncunun fotoğrafını paylaşan Çağlayan, "Yattığınız yer nur olsun Can Bey…. Huzur bulun" ifadelerini kullandı.

CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap, 26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğmuş önemli bir sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmendir. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı.

can-gurzap-ic-2.jpg

Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978' de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, 1990 yılında doğru, güzel ve etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog"u kurdu.

Dialog, yıllar içinde bu anlamda eğitim veren en önemli kurumlardan biri haline geldi. Bu kurumda yıllarca eğitmenlik yaptı. Sinema filmlerinde ve dizilerde rol aldı.

Kartallar Yüksek Uçar, Ateşten Günler, Yorgun Savaşçı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Medcezir, Can Gürzap'ın rol aldığı dizilerden bazılarıydı.

can-1.jpg

Öne Çıkanlar
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Ahmet Nur Çebi futbolculara veda etti Spor
Ahmet Nur Çebi futbolculara veda etti
Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin 36 milyon TL'lik eseri yıkıldı Yaşam
Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin 36 milyon TL'lik eseri yıkıldı
Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. 15 yaralı Gündem
Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. 15 yaralı
Ava giden futbolcuların, fonda avlanmasını ancak bu anlatır Gündem
Ava giden futbolcuların, fonda avlanmasını ancak bu anlatır
Bursaspor: Utanmadan sıkılmadan yönetime aday olmayı hayal ediyorlar Spor
Bursaspor: Utanmadan sıkılmadan yönetime aday olmayı hayal ediyorlar
Can Gürzap kimdir? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? İşte Can Gürzap'ın hayatı Gündem
Can Gürzap kimdir? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? İşte Can Gürzap'ın hayatı
İşinizi yapay zeka ile büyütmenin yolları. İşte gözden kaçırmaması gereken 10 nokta Teknoloji
İşinizi yapay zeka ile büyütmenin yolları. İşte gözden kaçırmaması gereken 10 nokta