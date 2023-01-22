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Demet Özdemir'den fotoğraf yorumlarına 'hayat okulu' yanıtı

Şimdilerde Engin Akyürek'le birlikte oynayacağı 'Adım Farah' adlı diziyle gündemde olan oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar üzerinden öğrenciye benzetildi. Özdemir bu yorumu yanıtsız bırakmadı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 01:27
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Oyuncu Demet Özdemir okul üniforması benzeri kıyafetiyle dikkat çekti

Demet Özdemir'den fotoğraf yorumlarına 'hayat okulu' yanıtı
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Oğuzhan Koç ile olan ilişkisine ikinci bir şans veren ve şimdilerde mutluluk tablosu çizen Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle olan etkileşimini canlı tutuyor.

Adım Farah adlı yeni bir projeye başlayacak olan Demet Özdemir, Instagram hesabından çarpıcı kareler paylaştı.

Liselilerin giydikleri üniformalara benzer bir kıyafetle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Demet Özdemir'in karelerine çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Özdemir, oyuncu Ali Biçim'in yaptığı "Okula mı gidiyorsun kirve" yorumuna kayıtsız kalmadı ve "Evet kirvems hayat okulu mezunu olmama bir ders var" yanıtını verdi.

 

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