14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir'i görenler şaşkına döndü!

Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir'i görenler şaşkına döndü!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir, önceki gün Nişantaşı City's'de yakın arkadaşlarıyla objektiflere takıldı. Yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmayan Derya Özdemir, "Bu halimle çekmeyin, kaşlarım yok" dese de görüntülenmekten kurtulamadı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 12:15
Takip Et

"Kaşlarım yok, çekmeyin" Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir'i görenler şaşkına döndü

Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir'i görenler şaşkına döndü!
+
Aa
-

Oyuncu Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir, Nişantaşı'nda fena yakalandı. 

Özdemir, Nişantaşı City's'de yakın arkadaşlarıyla sohbet ederken objektiflere takıldı.
Abla Özdemir'in yüzündeki değişim ise dikkatlerden kaçmadı.

Muhabirler kendisini görüntüleyince Derya Özdemir resmen hayatının şokunu yaşadı.

Özdemir kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Arkadaşlar bu halimle çekmeyin berbat görünüyorum. Başka bir zaman çekseydiniz. Kaşlarım yok şu an" dedi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
1
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
2
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
3
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
4
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
6
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
7
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.