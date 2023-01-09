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Demet Özdemir doğal halini paylaştı. Makyajsız fotoğrafına yorum yağdı

Sosyal medya sayfasını aktif kullanan isimler arasında yer alan oyuncu Demet Özdemir, son olarak makyajsız doğal halini Instagram'dan paylaştı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 12:55
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Demet Özdemir makyajsız fotoğrafını paylaştı

Demet Özdemir doğal halini paylaştı. Makyajsız fotoğrafına yorum yağdı
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Oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz yıl oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlenmişti. Şimdilerde ulusal bir kanalda yayınlanacak olan dizide rol almaya hazırlanan Demet Özdemir, Instagram'ı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.


Ünlü oyuncu son olarak makyajsız ve ev halinde çekilmiş pozlarını paylaştı.

Selfie fotoğraf çekilen Demet Özdemir ev halinde, toka ile tutturduğu uzun saçları ve makyajsız-doğal görüntüsü ile kendisine adeta hayran bıraktı.

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