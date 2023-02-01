Demet Özdemir tatil fiyatlarını yüksek bulunca bakın ne yaptı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, 'Adım Farah' dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanırken şimdiden tatil planları da yapmaya başladı.

Özdemir, geçtiğimiz yaz eşi Oğuzhan Koç ile kiraladıkları tekne ile mavi tura çıkmıştı. Bu tatilin tadı damağında kalınca bu yıl yeniden tura çıkmak istedi.

TEKNE ARIYOR

Posta’da yer alan habere göre; Ancak tekne kiralarını çok yüksek bulan Özdemir tekne almaya karar verdi. Şu sıralar teknesi olan yakın arkadaşları aracılığıyla tekne arayışına girdi.

Özdemir ve Koç, geçen yıl Göcek’in koylarını gezdiler. Ve baş başa romantik anlar yaşadılar.



