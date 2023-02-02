Demet Özdemir Antidepresan şarkısını söyledi

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir beraberlik sürdüren oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Yaptığı paylaşımlar ve günlük hayatına dair detaylar yakından takip edilen Demet Özdemir, Instagram hesabından paylaştığı video üzerinden gündemi yakından takip ettiğini gösterdi.

Nihat Doğan, katıldığı bir programda Antidepresan şarkısını yorumlamış ve hemen ardından pek çok ünlü isim Doğan'ın bu yorumunu eleştiren esprili paylaşımlarda bulunmuştu.

Nihat Doğan'ın Antidepresan yorumuna dair paylaşılan esprili videolara bir katkı da Demet Özdemir'den geldi.

Instagram'dan paylaştığı videoda şarkı kaydı alacak gibi stüdyoya giren Demet Özdemir, Antidepresan şarkısını söylemeye başlıyor.

Özdemir hemen ardından 'Şaka be' çıkışıyla bunun Nihat Doğan'a bir gönderme olduğunu hatırlatarak takipçilerini rahatlatıyor ve güldürmeyi başarıyor.