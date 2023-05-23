Oyuncu Esra Bilgiç süper minisiyle Fransa sokaklarında

Ekranların sevilen oyuncusu Esra Bilgiç, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek ününe ün katan Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Pakistan'da büyük hayran kitlesi olan ve oradaki reklam filmlerinde oynayarak gelirini artıran Esra Bilgiç, Cannes Film Festivali'ne katıldı.

Bilgiç festival için siyah süper mini elbise tercih ederken sokaklarda boy gösterdi ve bol bol da poz verdi.