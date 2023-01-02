İbrahim Çelikkol sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı

Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde başrol oynayan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un aşk yaşadıkları iddia edilmişti. İkili iddiaları kesin bir dille reddetmişti.
Birce Akalay'ın şimdi de adı Serdar Bilgili anılıyor. Güzel oyuncunun paylaştığı fotoğrafın arkasında Bilgili'nin olması aşk iddialarını güçlendirdi.
İbrahim Çelikkol ise yılbaşında sosyetik sevgilisi Natali Yarcan ile ilk kez fotoğraf paylaştı.
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