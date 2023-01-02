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İbrahim Çelikkol sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı

Adı yakın dostu Birce Akalay ile sık sık anılan İbrahim Çelikkol, sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı. Çelikkol'un paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 18:02
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Oyuncu İbrahim Çelikkol yeni sevgilisi ile ilk kez paylaşım yaptı

İbrahim Çelikkol sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı
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Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde başrol oynayan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un aşk yaşadıkları iddia edilmişti. İkili iddiaları kesin bir dille reddetmişti. 

Birce Akalay'ın şimdi de adı Serdar Bilgili anılıyor. Güzel oyuncunun paylaştığı fotoğrafın arkasında Bilgili'nin olması aşk iddialarını güçlendirdi.

İbrahim Çelikkol ise yılbaşında sosyetik sevgilisi Natali Yarcan ile ilk kez fotoğraf paylaştı.

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