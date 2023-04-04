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Kaan Yıldırım zor durumlarla başa çıkma yöntemini açıkladı

Vogue Türkiye için kamera karşısına geçen oyuncu Kaan Yıldırım, özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Ünlü oyuncu zor durumlarla karşılaştığı zaman nasıl davrandığını da ilk kez anlattı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 17:05
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Oyuncu Kaan Yıldırım zor durumlarla nasıl baş ettiğini anlattı

Kaan Yıldırım zor durumlarla başa çıkma yöntemini açıkladı
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Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Kaan Yıldırım, Vogue Türkiye için kamera karşısına geçti.

Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, zor durumlarla nasıl baş ettiğini de şöyle açıkladı: 

"Hayatta çeşit çeşit zorluk var. Çok kişisel bir meselede evden çıkmak istemeyebilirsin mesela. Toplumsal bir acıda, ufacık bile olsa yaratabileceğin bir fark sana iyi gelir, geçirdiğimiz bu süreçte bir yardım kolisine dokunmanın hepimize hissettirdiği gibi. Kolektif bilinçle hareket edebilmek çok değerli ve önemli. Yaşadığımız her zor durum farklı ve ben de her seferinde farklı hissediyorum o ânın getirdikleriyle. Hissiyatım acıya ve içinde bulunduğum duygu durumuna göre değişiyor. Ama genel olarak durumdan kaçmamaya çalışıyorum. Artık hayatta kendime göre belli bir tecrübem var ve kaçmamanın bana daha iyi geldiğini deneyimledim. Şu an yaşamam gereken şeyi ertelememeye çalışıyorum.” 


 

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